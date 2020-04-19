الكشف عن غرض بيراميدز لضم نجم الزمالك

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن تلقي أحمد رفعت، لاعب الزمالك، والمعار إلى صفوف الإتحاد السكندري، مفاوضات مباشرة من مسئولي بيراميدز، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق السماوي مطلع الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن تلقي أحمد رفعت، لاعب الزمالك، والمعار إلى صفوف الإتحاد السكندري، مفاوضات مباشرة من مسئولي بيراميدز، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق السماوي مطلع الموسم الجديد.