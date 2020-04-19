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الكشف عن غرض بيراميدز لضم نجم الزمالك
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:25 م
محمد جمال
يسعي فريق بيراميدز لحسم صفقة قوية من نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.
وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن تلقي أحمد رفعت، لاعب الزمالك، والمعار إلى صفوف الإتحاد السكندري، مفاوضات مباشرة من مسئولي بيراميدز، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق السماوي مطلع الموسم الجديد.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " أحمد رفعت طلب من مسئولي بيراميدز التفاوض مع الزمالك، وفي حالة موافقتهم أولًا على الرحيل عن الفارس الأبيض، فأنه لا يُمانع من خوض التجربة".