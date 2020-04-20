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أبرز قرارات الحكومة بشأن شم النسيم.. تعرف عليها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بهدف منع التجمعات وتقليل الكثافات والزحام والتكدس بين المواطنين، وفي إطار تحقيق الصالح العام والخروج بأقل قدر من الخسائر، صدرت قرارات جديدة للحكومة بشأن يوم شم النسيم.

وتستعرض بوابة " الفجر" تلك القرارات فيما يلي:

1- السماح للسيارات الخاصة بالسير على الطرق بين المحافظات في شم النسيم:
حيث صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم غلق جميع الطرق بين المحافظات أمام الأتوبيسات العامة والرحلات الخاصة، ولكن يمكن لأصحاب السيارات الخاصة السير على الطريق.

2- توزيع إخطارات للقرى السياحية عدم إستقبال أو استضافة أي وفود سياحية ومنع أصحاب الشاليهات من النزول على الشواطىء غدًا:
ونظرًا لما تمر به مصر من ظروف إستثنائية مع إنتشار فيروس كورونا فقد أوضح سعد أنه تم توزيع إخطارات للقرى السياحية تطالبها بعدم إستقبال أو استضافة أي وفود سياحية لافتًا إلى أنه لن يتم السماح لأصحاب الشاليهات بالنزول على الشواطيء غدًا.

3- ممنوع سيرأتوبيسات الرحلات غدًا.. والغرامة والحبس عقوبة المخالفين:
وفي إطار التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا أكد المستشار نادر سعد أن اتوبيسات الرحلات غير مسموح لها بالسير على الطرق غدًا ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والغرامة المقدرة ب4000 جنيه أو الحبس.

وأوضح سعد أن وسائل النقل العام وهي القطارات والمترو والأتوبيسات والنقل النهري توقفت عن العمل في تمام الساعة الثامنة ولن تعاود العمل إلا يوم الثلاثاء في السادسة صباحًا وبالتالي لن يكون هناك تواجد لأي وسيلة نقل عام في أي محافظة من محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم نشر قوات أمن على طول الكورنيش منعًا لأي تجمعات من البداية وغير مسموح لأي أسرة السير على الكورنيش أو التواجد بأي حديقة.

4- التجمع في حديقة وسط ميدان سيعرض المخالف للغرامة أو الحبس:
وفي إطار الإجراءات الإحترازية قال المستشار نادر سعد أن الحكومة ستطبق الغرامة والحبس على كل من يحاول التواجد في الحدائق حتى وإن كانت حديقة وسط ميدان بمجرد تواجد أي أسرة فيها سيعتبر مخالفة لقرار الوزراء.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بإعتبار يوم الإثنين شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

كما نصت المادة الرابعة من القرارات المتعلقة بيوم شم النسيم معاقبة من يخالف الإجراءات الإحترازية بيوم شم النسيم بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

وكان قد قرر أيضًا رئيس مجلس الوزراء تطبيق نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وأيضا الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطىء لمنع التجمعات إلى جانب إيقاف جميع وسائل النقل العام في يوم الإثنين شم النسيم وهذا بما يشمل السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف جميع أتوبيسات الرحلات التي تتنقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطىء منعا للتكدس والكثافات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في تعليقه على قرارات الحكومة يوم شم النسيم:" نعرف أن هذه القرارات بها نوع من الشدة خاصة في مثل هذا اليوم ونقدر رغبة المواطنين في الإحتفال ولكننا ننظر للصالح العام، ونريد الخروج في هذا اليوم بأقل قدر من الخسائر ".

وكان مدبولي قد طالب المواطنين بإلتزام الحرص الشديد والإبتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود بالإضافة إلى توجيه وزارة الداخلية والمحافظات بالتحكم في الحركة المرورية وتنظيمها وترتيبها وبتنفيذ وتطبيق نوع من الحسم والتحكم في حركة المواطنين على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وعلى وجه الخصوص في الشوارع على الكورنيش في المدن والمحافظات الساحلية أو النهرية منعًا للكثافات والتكدس والزحام من المواطنين.

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