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غادة عبد الرازق عن شخصيتها في "سلطانة المعز": "بعشق تجسيد الشخصيات القوية علشان أجيب حق المرأة"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


علقت الفنانة غادة عبد الرازق،  على مسلسلها "سلطانة المعز" ، المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، مشيرة إلى أن الاسم كان في البداية "سلطانة" فقط وبعد ذلك تم تغيره إلى "سلطانة المعز "

وأشارت خلال برنامج القاهرة الآن المذاع علي قناة الحدث مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أنها تحب دوماً تقديم الشخصية القوية في كافة اعمالها عازية ذلك لكونه جزء من شخصيتها وحرصها على تجسيد دور مناصر للمرأة قائلة " بحب ادواري أجيب فيها حق المرأة زي مابيقولوا".

وحول أجواء التصوير في ظل أزمة كورونا وضيق الوقت قالت: "زنقة بس بناخد كل الاحتياطات اللازمة ونحرص على التباعد الاجتماعي ابقى كدابة لو قلت مش خايفة من كورونا بس هنعمل إيه باخد الاحتياطات.. وبعيدة عن بنتي وأولادها وعازلة نفسي عنهم تماماً .. ماقدرش أققرب منهم بنزل الصبح بدري وبرجع بيكونوا نامو ".

وكشفت أنه تم الانتهاء من تصوير نحو 60-65% من المسلسل وسيكتمل التصوير في شهر رمضان .


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