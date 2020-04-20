محافظ الغربية: إزالة 540 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.





وأوضح محافظ الغربية، أن حصيلة الإزالات التي تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الأحد بلغت 540 حالة، حيت تمت إزالة 290 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 14 فدان و3 قراريط و22 سهم، كما تم إزالة 137 مخالفة بناء علي مساحة 22245 مترا مربعا.





وكما بلغ إجمالي الإزالات للتعديات على أراضي أملاك الدولة 113 حالة على مساحة 5977،5 مترًا مربعا، شملت إزالة 12 حالة تعد على أملاك الوحدات المحلية على مساحة 938،5 مترا مربعا، و26 حالة تعد على أملاك نهر النيل علي مساحة 1809 مترا مربعا، و63 حالة تعد على أملاك الري على مساحة 1665 مترًا مربعا، و12 حالة تعد على أملاك الأوقاف علي مساحة 1565 مترا مربعا.





وصرح محافظ الغربية، بأن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم لردع المعتدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، والتصدي بحزم وحسم لأي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العسكرية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



