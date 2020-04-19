Advertisements

نجوى كرم تهنئ جمهورها بعيد الفصح المجيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:48 م
لمياء علي
لم تغفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن تهنئة المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي في عيد الفصح المجيد، وغردت لهم بكلمات مؤثرة.

وغرّدت نجوى على حسابها الخاص على تويتر متوجهة إلى رجال الدين المسيحيين: “المسيح قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّو بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة".

جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.

ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 9 ساعات

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن غرض بيراميدز لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 أبريل: الاقتراب من ضم نجم منتخب مصر.. آخر تطورات قضية السعيد.. فايلر يحسم مصير صفقة الهداف

منذ أقل من ساعتين

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

منذ ساعة الا ربع

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم