نجوى كرم تهنئ جمهورها بعيد الفصح المجيد

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لم تغفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن تهنئة المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي في عيد الفصح المجيد، وغردت لهم بكلمات مؤثرة.



وغرّدت نجوى على حسابها الخاص على تويتر متوجهة إلى رجال الدين المسيحيين: “المسيح قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّو بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة".



جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.



ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.