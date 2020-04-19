تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

ينتظر نادي الزمالك الفصل فى شكواه ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق ولاعب الأهلي الحالي بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك تلقوا تأكيدات من المحامي الإسباني كريسبو المحامى الدولى المكلف من قبل النادى بمتابعة كافة القضايا الخاصة أمام الفيفا، بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الحالي والزمالك السابق من 4 إلى 6 أشهر بخلاف الغرامة المالية.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو الزمالك كانوا قد أجروا اتصالات بالمحامي للتأكد من موقف الزمالك القانوني.





وأوضح عمر ربيع ياسين، أن موقف الزمالك سيتبع نفس الإجراءات في قضية حمدي النفاز عن طريق الاستئناف على الحكم الصادر لصالح اللاعب.



