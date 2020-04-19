الفخفاخ: "استئناف 3 قطاعات بالحجر الصحي الموجه"

إثر إعلانه عن موعد الدخول في الحجر الصحي الموجه، أفاد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ، بأن الحكومة متوجهة نحو استئناف نشاط 3 قطاعات بمجرد انطلاق العمل بنظام الحجر الموجه.





وأعلن الفخفاخ أن القطاعات المعنية باستئناف النشاط أثناء الحجر الموجه، هي 3 قطاعات حيوية وضرورية، وهي الشركات الناشطة في المواد الغذائية والمواد الصحية، إضافة إلى قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها وقطاع النسيج، إلى جانب قطاع البنية التحتية وقطاع المهن الحرة.





كما شدّد رئيس الحكومة في ذات التصريحات، على أن استئناف نشاط هذه القطاعات سيكون بصفة تدريجية.



