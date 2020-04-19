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الفخفاخ: "استئناف 3 قطاعات بالحجر الصحي الموجه"
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:22 م
مروى الجلاصي
إثر إعلانه عن موعد الدخول في الحجر الصحي الموجه، أفاد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ، بأن الحكومة متوجهة نحو استئناف نشاط 3 قطاعات بمجرد انطلاق العمل بنظام الحجر الموجه.
وأعلن الفخفاخ أن القطاعات المعنية باستئناف النشاط أثناء الحجر الموجه، هي 3 قطاعات حيوية وضرورية، وهي الشركات الناشطة في المواد الغذائية والمواد الصحية، إضافة إلى قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها وقطاع النسيج، إلى جانب قطاع البنية التحتية وقطاع المهن الحرة.
كما شدّد رئيس الحكومة في ذات التصريحات، على أن استئناف نشاط هذه القطاعات سيكون بصفة تدريجية.
ويشار إلى أن تصريحات الفخفاخ، جاءت مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أعلن من خلاله أنه سيقع التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020، كما سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه، إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراأت التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.