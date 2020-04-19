Advertisements

الفخفاخ: "استئناف 3 قطاعات بالحجر الصحي الموجه"

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
إثر إعلانه عن موعد الدخول في الحجر الصحي الموجه، أفاد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ، بأن الحكومة متوجهة نحو استئناف نشاط 3 قطاعات بمجرد انطلاق العمل بنظام الحجر الموجه.

وأعلن الفخفاخ أن القطاعات المعنية باستئناف النشاط أثناء الحجر الموجه، هي 3 قطاعات حيوية وضرورية، وهي الشركات الناشطة في المواد الغذائية والمواد الصحية، إضافة إلى قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها وقطاع النسيج، إلى جانب قطاع البنية التحتية وقطاع المهن الحرة.

كما شدّد رئيس الحكومة في ذات التصريحات، على أن استئناف نشاط هذه القطاعات سيكون بصفة تدريجية.

ويشار إلى أن تصريحات الفخفاخ، جاءت  مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أعلن من خلاله أنه سيقع التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020، كما سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه، إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراأت التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 أبريل: الاقتراب من ضم نجم منتخب مصر.. آخر تطورات قضية السعيد.. فايلر يحسم مصير صفقة الهداف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 9 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن غرض بيراميدز لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

منذ 42 دقيقة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم