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فايلر يوافق على التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:37 م
فايلر
فايلر
محمد جمال
يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح إدارة النادي الضوء الأخضر للتعاقد مع الأورجوياني سيرينو جناح صن دوانز الجنوب أفريقي.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "ألنهار، أن المدير الفني السويسري وافق علي ضم اللاعب ليعوض رحيل رمضان صبحي المتوقع في ظل نهاية إعارته من هيدرسفيلد الانجليزي نهاية الموسم الجاري.

وتابع: "فايلر أشاد بأداء اللاعب بعد مشاهدته خلال مواجهتي الاهلي مع صن داونز في دور الثمانية بدوري ابطال إفريقيا.

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