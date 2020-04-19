الهاني سليمان يتحدث عن تضييع الوقت ويكشف عن أصعب مهاجم

وتحدث الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، عن مفاجآة فى تضييع وقته خلال المباريات فى الفترة الماضية.





وقال سليمان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بعد ما جيت أنهي موضوع تضييع الوقت، كرة القدم توقفت تمامًا بسبب كورونا".





وأضاف: "أحيانًا أطلب من اللاعبين تهدئة اللعب خوفًا من حصولي على إنذار، بعض الحكام يعرفون أنني أقوم بالأمر ولذلك أطلبها من زملائي".





وعن أخطر المهاجمين من وجه نظره قال: "متعب وأنطوي من أخطر المهاجمين، وحسام حسن مهاجم سموحة من أفضل مهاجمي مصر فى الوقت الحالي".