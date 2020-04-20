بصورة بالألوان.. زبيدة ثروت تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا

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خطفت الفنانة الجميلة الراحلة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون، والتي عرش الجميلات فى السينما المصرية والعربية قلوب رواد السوشيال ميديا.



عيونها الساحرتين وجمالها الأخاذ، والذى جعلها من النجمات المفضلات لدى المشاهد المصري والعربى قديمًا وحديثًا.



انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة الجميلة زبيدة ثروت، من احدى أفلامها وتمت تلوين الصورة لتصبح من الأبيض والأسود إلى الألوان.



وظهرت زبيدة ثروت، في الصورة بجمالها الأخاذ وعيونها التي تخطف القلوب ليتم تداول الصورة بين رواد السوشيال ميديا عبر صفحاتهم.



وعلق الجمهور على الصورة معبرين عن حبهم الشديد لها، وظلم الأبيض والأسود لإخفاء هذا الجمال المبهر والعيون التي تسحر القلوب.



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، لقبت بـ"قطة السينما المصرية" وصاحبة أجمل عيون وهي من أصول شركسية، نجحت في مسابقة ملكة جمال الشرق التي أقامتها مجلة الجيل ومسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، اختارها حسين حلمي المهندس، لجمال عيونها ومثلت مع الفنان يحيى، شاهين فيلم الملاك الصغير.



كان أول فيلم سينمائي لها هو دليلة عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل افلامها مع العندليب بطولة فيلم يوم من عمري، أطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرض الفيلم.



قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل نساء في حياتي مع رشدي أباظة، وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب، وكذلك الملاك الصغير مع يوسف وهبي، ويحيى شاهين، وبنت 17 مع أحمد رمزي، زوزو ماضي، وشمس لا تغيب مع كمال الشناوي، إخراج حسين حلمي المهندس، وفي بيتنا رجل مع عمر الشريف، وحسين رياض، وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم زمان يا حب مع ملك العود فريد الأطرش.



آخر عمل شاركت فيه كان مسرحية اسمها عائلة سعيدة جدًا مع أمين الهنيدي، والمنتصر بالله تأليف وإخراج الراحل السيد بدير، ومثلت أيضا مسرحية 20 فرخة وديك وقررت الاعتزال في أواخر السبعينيات بعد فيلم المذنبون إخراج سعيد مرزوق.



تزوجت زبيدة ثروت، سنة 1960 ضابطًا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي، وهي آخر زيجاتها.



صرحت في حوارها الأخير أنها لم تكن تعرف بأن عبد الحليم حافظ، قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بجوار "العندليب" وبعد اعتزالها الفن، كانت قد اتخذت قرارًا بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت هناك لفترة، لكنها عادت مرة أخرى إلى مصر.



ورحلت زبيدة ثروت، عن عالمنا يوم توفيت ليلة الثلاثاء في 13 من شهر ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد معاناة مع المرض، في أحد المستشفيات بالقاهرة.