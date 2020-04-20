صابر الرباعي لـ"لميس الحديدي": شاركت في أوبريت "أنت أقوى" بلا تردد

















علق الفنان الكبير صابر الرباعي، على مشاركته في أوبريت "إنت أقوى"، قائلًا: "شاركت بلا تردد من غير ليه ؟ لأن الوضع إنساني ويتطلب ذلك واصفاً مطالب المشاركة في الاوبريت "بالغالي"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم بدوره بكل ود وحب تجاه محنة تضرب الانسانية.وأضاف في مداخلة عبر سكايب من العاصمة التونسية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية" الحدث تقديم الاعلامية لميس الحديدي، قائلًا: "التكنولوجيا سهلت إتمام إخراج الاوبريت في هذه الصورة كاشفاً أن عمليتي التسجيل والتصوير تمت في منزله عبر إستوديو خاص" وعبر الاستعانة برجل كامبر ومساعد في وقت وجيز جداً .وتابع الرباعي قائلاً " في ظل الظروف الحالية لابد أن يكون للفن الواجهة التي توجه رسالة للناس وتبث الامل في الناس باي طريقة مشيراً أن الحدث فرض نفسه " .وحول العزل الصحي قال: "الحمد لله أوضاعنا في تونس أفضل حالاً في الايام الاخيرة وشهدنا تراجع الاصابات وتراجع في الوفيات مشيراً إلى أنه يعول على وعي الشعب التونسي لتجاوز محنة التفشي السريع للفيروس مشيراً أنه لايغادر منزله وسط أسرته ويمنع الزيارات ويبقى على تواصل مع أخوتي واصدقائي عبر الهاتف النقال أو بإستخدام الفيديو "كول " .وقال لم أتخيل يوماً أن نمر بهذه الازمة مشيراً أن أزمة كورونا جائت خارج عصر "الحداثة" والتقدم التكنولوجي وتقدم الطب مقارنة بالقرن العشرين ورغم ذلك أصبنا بهذه الازمة حتى يمنحنا الله دروس حيث يقول تعالى " وماأوتيتم من العلم إلا قليلاً " مشيراً إلى أن الدرس المستفاد من الازمة هي أن الانسانية في خطر دائم وينبغي علينا الحذر في المستقبل مشيراً أن الانسانية إنشغلت في الحروب والمطامع ونسيت الانسانية حتى أصبانا فيروس لايرى بالعين المجردة وجمد العالم أجمع وهذا هو قوة الدرس ولابد الاتعاظ منه ".مناشداً الطبقات الاجتماعية الاكثر غنى أن تسهم مع الدولة في تخفيف وطأة الضرر على طبقة العمالة غير المنتظمة مشيراً أن دعم هذه الفئة يقلل الاختلاط ويساعد على تجاوز المحنة في أسرع وقت مشيراً إلى تجربة تونس في هذا المضمار .