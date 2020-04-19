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حلمي طولان: لاعبو الدوري المصري في حاجة إلى 6 أسابيع للتجهيز حال استكمال الدوري

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:47 م
حلمي طولان
حلمي طولان
علي نبوي
يرى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إن لاعبو الدوري المصري سيكونون في حاجة إلى 6 أسابيع من أجل إعادة تجيهزهم مرة أخرى في حال عودة الدوري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"العلم يقول بأن راحة اللاعب لمدة 3 أسابيع يعني فقدانه لمخزونه البدني والفني، ولكي يعود هذا لمخزون وتجنبه للإصابات لا بد أن يتدرب لمدة 6 أسابيع، لكي يكون قادر على العودة للمشاركة من جديد وجاهزا بدنيا وفنيا".

وتابع :"حتى يعود الدوري لا بد أن يخوض اللاعبون فترة إعداد جديدة أخرى غير التي خاضوها قبل الدوري، بجانب خوض عدد من المباريات الودية القوية والتي لا تقل عن 5، لكي تكسب اللاعبون جزءًا من لياقة المباريات الرسمية".

وواصل :"خوض اللاعبون للتدريبات لمدة 21 يوم غير منطقية بالمرة وغير كافية وبعيدة عن العلم تماما".

وزاد :"لا يمكن مقارنة لاعبينا بأوروبا فالجودة مختلفة فضلا عن عدم حصول اللاعبين على الراحة السلبية فلديهم الجيمانزيوم الخاص بهم، كما أنهم محترفون".

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