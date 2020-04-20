أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

علق الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إعفاء المتحدث الرسمي للوزارة بشأن تصريحاته حول فتح المساجد قائلًا: "المتحدث السابق للوزارة أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس على ملف لم يكن مطروحا أو محل دراسة من الأساس"، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة لاسيما أن مصر مستهدفة فمن غير المقبول إثارة أي بلبلة.





وأضاف "طايع"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع بقناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن فكرة فتح المساجد وصلاة الأمام من الممكن أن تدفع البعض لاقتحام المساجد، موضحا أن كلمة تدرس التي ذكرها المتحدث يحددها وزير الأوقاف فقط.





وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنه سبق وقام بمناقشة مقترح إقامة صلاة التراويح بدون مصلين في المساجد مع الدكتور أحمد القاضي صباح اليوم، وأوضح له انها غير قابلة للتنفيذ.





وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف تتبع خطة محددة تدرس، وأفكارها ليست وليدة للحظة.





وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستدرس إمكانية السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المساجد بدون مصلين، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بأي فكرة يعرضها المشاهدين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من دراسة الفكرة حيث إن الأمر لا يأتي عبثا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، متابعا":أقسم بالله كل الوزارة وعلى رأسهم وزير الأوقاف يتمنون فتح المساجد قبل الغد".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.





وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.





وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، ووجهت الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.





وأوضحت الوزيرة أن جميع الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، هم حائط الصد الأول للأمراض المعدية التي تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت وحتى الآن، مشيدة بما يبذلونه من جهد عظيم في هذه الفترة الاستثنائية، حيث يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من مستشفيات الحميات والصدر وتقوم الفرق الطبية بتلك المستشفيات بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.





كما أشارت إلى أن مستشفيات الحميات والصدر قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 1.5 مليون مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أوالمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن بالمجان، وذلك من خلال 81 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية المختلفة، بمتوسط تردد يومي يزيد عن 25 ألف حالة.



