حلمي طولان: عقود اللاعبين في الكرة المصرية مبالغ فيها ومستوياتهم لا تستحق ذلك

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أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على أن عقود اللاعبين في الكرة المصرية أصبحت مبالغ فيها.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عقود اللاعبين أصبحت مبالغ فيها بشكل غير عادي، ولاعبو الأندية الأخرى يسعون بكل قوة من أجل الانتقال للأندية التي تدفع المبالغ الكبيرة والتي تصل لـ20 مليون جنيه".



وزاد :"مستويات اللاعبين لا تستحق مثل هذه المبالغ المادية، الموضوع صعب للغاية، من فعل ذلك ناد واحد فقط دخل السوق المصري وضرب الأسعار".



أما عن تخفيض عقود اللاعبين والمرتبات :"لا بد أن يكون دافع ذاتي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية وليس عن طريق الإجبار".



وزاد :"لا يمكن للنادي أن يقوم بهذا الإجراء من نفسه، لا بد أن يكون هناك اتفاق من قبل الطرفين، فضلا بان يكون دافع شخص من قبل المدربين واللاعبين".



