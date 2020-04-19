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حلمي طولان: عقود اللاعبين في الكرة المصرية مبالغ فيها ومستوياتهم لا تستحق ذلك

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:50 م
حلمي طولان
حلمي طولان
علي نبوي
أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على أن عقود اللاعبين في الكرة المصرية أصبحت مبالغ فيها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عقود اللاعبين أصبحت مبالغ فيها بشكل غير عادي، ولاعبو الأندية الأخرى يسعون بكل قوة من أجل الانتقال للأندية التي تدفع المبالغ الكبيرة والتي تصل لـ20 مليون جنيه".

وزاد :"مستويات اللاعبين لا تستحق مثل هذه المبالغ المادية، الموضوع صعب للغاية، من فعل ذلك ناد واحد فقط دخل السوق المصري وضرب الأسعار".

أما عن تخفيض عقود اللاعبين والمرتبات :"لا بد أن يكون دافع ذاتي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية وليس عن طريق الإجبار".

وزاد :"لا يمكن للنادي أن يقوم بهذا الإجراء من نفسه، لا بد أن يكون هناك اتفاق من قبل الطرفين، فضلا بان يكون دافع شخص من قبل المدربين واللاعبين".

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