الفخفاخ: "29 أفريل نعلن عن روزنامة استئناف السنة الدراسية"

أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أنه لن يكون هناك سنة دراسية بيضاء، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الروزنامة الكاملة يوم 29 أفريل، مو ضحا في الآن ذاته أن 240 ألف تلميذ مشمولون بإجتياز الامتحانات الوطنية.





وقال الفخفاخ أن السيناريو الأرجح هو عودتهم لمقاعد الدراسة في النصف الثاني من شهر ماي، لاستكمال البرنامج في النصف الأول ​​​من شهر جوان والإنطلاق في الإمتحانات الوطنية في جويلية.





أما بالنسبة لبقية الأقسام، فقد أوضح رئيس الحكومة أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد وسيكون ذلك وفق تطور الوضع الوبائي في تونس.



