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الفخفاخ: "29 أفريل نعلن عن روزنامة استئناف السنة الدراسية"
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:40 م
مروى الجلاصي
أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أنه لن يكون هناك سنة دراسية بيضاء، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الروزنامة الكاملة يوم 29 أفريل، موضحا في الآن ذاته أن 240 ألف تلميذ مشمولون بإجتياز الامتحانات الوطنية.
وقال الفخفاخ أن السيناريو الأرجح هو عودتهم لمقاعد الدراسة في النصف الثاني من شهر ماي، لاستكمال البرنامج في النصف الأول من شهر جوان والإنطلاق في الإمتحانات الوطنية في جويلية.
أما بالنسبة لبقية الأقسام، فقد أوضح رئيس الحكومة أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد وسيكون ذلك وفق تطور الوضع الوبائي في تونس.
ويشار إلى أن تصريحات الفخفاخ، جاءت مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أعلن من خلاله أنه سيقع التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020، كما سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه، إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراءات التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.