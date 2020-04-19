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الأهلي: الشكوى ضد عبد الله السعيد منذ 12 أبريل وهدفنا الحفاظ على حقوق النادي

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:52 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علي نبوي
كشف مصدر داخل الأهلي أن الشكوي التي تم تقديمها إلي الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى عبد الله السعيد كانت بتاريخ 12 أبريل الجاري مؤكدا إن الأهلي سدد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بالشكوى ويمتلك ما يثبت ذلك الأمر قانونيا.

وجاءت شكوى الأهلي إلي اتحاد الكرة بعدما قام عبد الله السعيد بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

يذكر أن شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم جاءت أيضا بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.

وحرص الأهلي في تصعيده الأمر على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.

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