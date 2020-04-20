أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-4-2020.. سعر المعدن الأصفر في شم النسيم
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
839 إلى 843
|
عيار 22
|
769 إلى 773
|
عيار 21
|
734 إلى 738
|
عيار 18
|
629 إلى 633
|
عيار 14
|
489 إلى 492
|
عيار 12
|
419 إلى 422
|
الاونصة
|
26.088 إلى 26.231
|
الجنيه الذهب
|
5,872 إلى 5,904
|
الكيلو
|
838.857 إلى 843.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
840 جنيه
|
54.26 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
770 جنيه
|
49.74 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
735 جنيه
|
47.48 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
630 جنيه
|
40.70 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
490 جنيه
|
31.65 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
420 جنيه
|
27.13 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
315 جنيه
|
20.35 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,231 جنيه
|
1,688 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,880 جنيه
|
379.83 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
840,000 جنيه
|
54,260 $
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