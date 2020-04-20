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أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-4-2020.. سعر المعدن الأصفر في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

أغلقت محلات المجوهرات والصاغة أبوابها استجابة لقرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بمناسبة أعياد شم النسيم، لتستقر أسعار الذهب بعد التراجع الأخير في سعر جرام الذهب مع استمرار العمل في البورصة الدولية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر  840 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 735  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 630 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,880 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 630 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 735 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   840 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,880  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

839 إلى 843

عيار 22 

769 إلى 773

عيار 21

734 إلى 738

عيار 18

629 إلى 633

عيار 14

489 إلى 492

عيار 12

419 إلى 422

الاونصة

26.088 إلى 26.231

الجنيه الذهب

5,872 إلى 5,904

الكيلو

838.857 إلى 843.429

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 840 جنيه          

 54.26 $

سعر الذهب عيار 22

 770 جنيه

 49.74 $

اسعار الذهب عيار 21

735 جنيه           

47.48 $

اسعار الذهب عيار 18

630 جنيه

40.70 $

سعر الذهب عيار 14

490 جنيه

31.65 $

سعر الذهب عيار 12

 420 جنيه

27.13 $

سعر الذهب عيار 9

315 جنيه

20.35 $

اسعار أوقية الذهب

26,231 جنيه

1,688 $

اسعار جنيه الذهب

5,880 جنيه

379.83 $

اسعار كيلو الذهب

840,000 جنيه

54,260 $

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