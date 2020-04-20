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بعد حالة الجدل.. نقيب المهن التمثيلية يعتذر لـ الجيش الأبيض على الهواء

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
اعتذر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الهواء، عقب هجوم الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض على فيلم "يوم وليلة"، حيث اعتبرته يسئ لــ 600 ألف ممرض وممرض.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جيش مصر الأبيض يقاتلون في الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مقدما الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض، معلقا: "هم فوق الرأس.. وأنا بعتذر لهم عما حدث من رد فعل بشأن فيلم يوم وليلة ونقدر الدور العظيم الذي يقومون به".

وأشار إلى أن التناول الفنى لا يسيء للفنان مطلقًا عندما يقوم بدور شخصية منحرفة تمامًا كما أنه لا يسيء إلى أى فئة أو شريحة من المجتمع، موضحًا أن فيلم "يوم وليلة" والمسئولية فيه تقع على عاتق الرقابة على المصنفات التى أجازت هذا العمل علاوة على أن كان به شيء يغضب البعض يسأل عنها صناع الفيلم والرقابة والمصنفات وليس الممثل الذى يؤدى دوره فقط.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن الرقابة أجازت العمل وطرح للعرض، منتقدا وصف دور الفنانة درة في العمل الدرامي بـ"قذر"، قائلًا "أنتم الملائكة لا تستخدمون هذه العبارات".

وكانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، قد انفعلت على الهواء وقالت إن هناك حالة غضب من قبل الممرضين بسبب الفيلم الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن.

وأكدت نقيب عام التمريض، أن المجتمع أطلق على العاملين فى المنظومة الطبية جيش مصر الأبيض وقدر دور الممرضات، وأوصل رسائل قوية لهم شجعتهم على الدور الذى يقومون به، واصفة فيلم يوم وليلة (.. )، ويسيء للتمريض، مردفة: "مش هي دي شخصية الممرضة".

وأضافت نقيب عام التمريض، أنها كانت تعلم بأمر الفيلم ولذلك قامت برفع دعوى قضائية عليه، وفي ظل الظروف التي تشهدها مصر لم يعرض في السينما، "ولكن فوجئت أن الفيلم نشر على موقع اليوتيوب"، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف عرض الفيلم ورفعه من مواقع التواصل الاجتماعي.

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يوم وليلة نقيب الممثلين جيش مصر الابيض بوابة الفجر الفجر

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