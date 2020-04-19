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بسبب كورونا.. دبي تلغي أكبر معارض السفر والسياحة
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:57 م
أعلنت دبي، مساء اليوم الأحد، أنها ألغت واحد من أكبر معارض السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وقال منظمون المعرض: إنه "بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، قررنا أن نتخذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة معرض سوق السفر العربي إلى عام 2021".
وكان المعرض سيبدأ اليوم الأحد الموافق 19 أبريل وحتى 22 من الشهر الجاري، في مركز دبي العالمي الذي تحول إلى مستشفى ميداني لعلاج مرضى فيروس كورونا.
ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت حتى الآن 6781 حالة إصابة و41 وفاة بفيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,402 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 165 ألف حالة وفاة، وأكثر من 615 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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