بسبب كورونا.. دبي تلغي أكبر معارض السفر والسياحة





أعلنت دبي، مساء اليوم الأحد، أنها ألغت واحد من أكبر معارض السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وقال منظمون المعرض: إنه "بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، قررنا أن نتخذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة معرض سوق السفر العربي إلى عام 2021".





وكان المعرض سيبدأ اليوم الأحد الموافق 19 أبريل وحتى 22 من الشهر الجاري، في مركز دبي العالمي الذي تحول إلى مستشفى ميداني لعلاج مرضى فيروس كورونا.





ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت حتى الآن 6781 حالة إصابة و41 وفاة بفيروس كورونا.



