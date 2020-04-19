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الإفتاء تحسم الجدل حول أداء صلاة التراويح جماعة فوق أسطح المنازل

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
قالت لجنة الفتوى، في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك إن الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائز شرعًا لما يترتب عليه من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجو الله أن يعجل بزواله.

وأكدت دار الإفتاء على المسلمين أن يؤدوا صلاة التراويح في بيوتهم فرادى، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا.

وغير مسموح للأشخاص الذين يرغبون في التجمع على أسطح المنازل لأداء صلاة التراويح في رمضان، في ظل انتشار وباء كورونا، وسيصبح هذ مخالفا لشرع الله، ويجب أن تصلوا في بيوتكم جماعة مع أهلكم مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

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