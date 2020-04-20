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فنان شهير يخضع لفحص فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
وكالات

شوهد الممثل العالمي شون بن وهو يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد، في لوس أنجلوس في موقع ماليبو الذى انشأته مؤسسته core التى تعمل فى جهود الإغاثة المجتمعية المنظمة.

وارتدى الموظف الذى ظهر مع شون بن وهو يأخذ مسحة الأنف منه، مع ارتداء قفازات ودرع للوجه وبدلة وقائية، حسب "داج وورلد".

وأجرت المنظمة التى أسسها شون بن 6500 اختبار مجاني للأفراد بالتعاون مع عمدة لوس أنغلوس.

ويعمل شون بن البالغ من العمر 59 عاما، بنفسه فى الموقع الذى تجرى فيه الاختبارات في ماليبو، حيث أسس المنظمة عام 2010.

وقال بن :"قررنا أن نكون قيمة مضافة، ولدينا بنية تحتية جاهزة لذلك".

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