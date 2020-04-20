الحكومة تحذر المواطنين من التجمعات: "نحن في مرحلة فاصلة"

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات ضد كل من يخالف الإجراءات المتبعة في شم النسيم، قائلًا: "كل من يفكر في استقلال أتوبيسات الرحلات الخاصة والعامة في احتفالات شم النسيم ـذكره بأنه غير مسموح بتسييرها مطلقًا".





وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن العقوبة حبس وغرامة 4000 جنيه على المخالفين لإجراءات شم النسيم، أو التواجد في الحدائق، مؤكدًا أن وسائل النقل العام توقفت اعتبارًا من الساعه الثامنة مساء اليوم، ولن تعاود العمل إلا في السادسة من صباح الثلاثاء؛ وتشمل القطارات والمترو والأتوبيسات.





وأضاف أنه تقرر منع التجمعات حتى وأن كانت مترجلة على الأرض؛ على سبيل المثال قيام بعض الأسر بالترجل على الارض غير مسموح في يوم شم النسيم، ويتعرض من يفعل ذلك لنفس العقوبة التي تبدأ بالغرامة والحبس بحسب القضاء بإحدى العقوبتين أو كلاهما، معلقًا: "ممنوع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص"، موضحًا أن التجمع بالسيارات الخاصة على الطرق مسموح لكن إذا كان صاحب السيارة متوجهًا للشواطيء أو أي مكان سبتعرض لذات العقوبة، مناشدًا المواطنين بعدم التجمع، قائلًا: "نحن في مرحلة فاصلة من عمر الفيروس في مصر، ونريد أن نعبرها بسلام".



