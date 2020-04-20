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بعد تصريحات ديجار .. أرقام ميدو مع فريق ميدلسبره

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:28 ص
ميدو
ميدو
عبد القادر عرابي


وجه لاعب الوسط الفرنسي " ديديه ديجار " نجم خط وسط نادي ميدلسبره الإنجليزي السابق عبارات المديح نحو زميله السابق والنجم المصري المعتزل " أحمد حسام ميدو " وذلك أثناء فترة تواجدهما في النادي الإنجليزي عام 2008.


وقال ديجار في تصريحات تناقلتها عدة صحب فرنسية أبرزها صحيفة " ليكيب ": "إنه أحد أفضل الأشخاص الذي قابلتها في حياتي".


وتابع: " عندما انتقلت إلى ميدلسبره، كان ميدو احتياطاً في أول 3 مباريات، لكنه تمكن من تسجيل هدفين ".


وواصل: " حين جاءت المباراة الرابعة، شعر ميدو بالإصابة وأخبر مدربه بذلك، حيث كانت مباراة سندرلاند، وأجرى ميدو الإحماء قبل المباراة، وأخرجه المدرب من التشكيل الأساسي ".


وأتم: " هاجم ميدو مدربه، متعجباً من عدم وضعه في التشكيل الأساسي في المباريات السابقة ".



مسيرة ميدو مع ميدلسبره


انضم ميدو لفريق ميدلسبره في صيف عام 2007 من نادي توتنهام مقابل 8.8 مليون يورو، وغادر الفريق في صيف 2009، تخلل تلك الفترة إعارة 6 أشهر لفريق ويجان أتليتيك.


وخلال تلك الفترة، خاض ميدو 32 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 7 أهداف، ومرر تمريرتين حاسمتين، بمجموع دقائق لعب بلغت 1733 دقيقة.



وفي بطولة لدوري الإنجليزي الممتاز، لعب ميدو 25 مباراة مع الفريق، سجل 6 أهداف، خلال مجموع دقائق لعب بلغ 1159 دقيقة.


وفي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، لعب ميدو 5 مباريات، لم يسجل خلالها أي أهداف، لكنه صنع هدفاً وحيداً، بمجموع دقاءق 264 دقيقة.


وضمن بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، خاض اللاعب مبارتين فقط، تمكن خلالهما من تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال 110 دقيقة لعب.

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