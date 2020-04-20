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لاعبون مهددون بالرحيل عن ميلان في الصيف المقبل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:42 ص
ميلان
ميلان
عبد القادر عرابي
تدرس إدارة نادي ميلان ملف اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل توقف النشاط الكروي، بسبب كارثة وباء كورونا المستجد.



وتفكر إدارة الروسونيري في التضحية ببعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية في ظل الأزمة المالية الحالية، فضلاً عن التخلص من بعض اللعبين الزائدين عن حاجة الفريق وأصحاب المردود المخيب، وما أكثرهم في ميلان.



ومن المتوقع حدوث ثورة في شكل الفريق الموسم المقبل، في ظل التغييرات الإدارية في الفريق، والتضحية بزنفومير بوبان، وإقتراب رحيل باولو مالديني، والأخبار المتداولة حول قدوم الألماني " رالف رانجنيك ".


ونرصد لكم من خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة الميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



جيانوليجي دوناروما


يعد حارس المرمى الدولي صداعاً في رأس الإدارة، بسبب طلباته المالية المرتفعة، والتي تتخطى السقف المحدد من إدارة ميلان.

ويحظى اللاعب بمتابعة أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وتشيلسي.




ريكاردو رودريجيز 


تمت إعارة الظهير الأيسر السويسري لنادي أيندهوفن الهولندي في يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

ومع إنتهاء الإعارة من المؤكد ألا يجد اللاعب مكاناً له في تشكيل الفريق للموسم المقبل، سواء قرر أيندهوفن شراؤه، أن تسويقه لفريق آخر.


فرانك كيسي


بعد فشل بيعه لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي في يناير، من المتوقع أن تحاول إدارة الفريق إيجاد عرض لمتوسط الميدان الإيفواري، وسط إهتمام ناديي واتفورد ونابولي.


لوكاس باكيتا


فشلت عملية بيعه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، وستستمع الإدارة بالتأكيد لأي عرض مناسب لبيعه، بعد ظهوره بمستوى متواضع مع الفريق.



كريستوف بيونتيك



في ظل تردد الأنباء حول رغبة النادي في ضم " أركاديوش ميليك " نجم نابولي، سيكون من المؤكد رحيل النجم المعار كريستوف بيونتيك، والذي انضم لهيرتا برلين على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

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