بعد تداول فوازيرها.. شريهان: "شكرا لأنكم أعتبرتوني جزء من سعادتكم في رمضان"







وقالت شريهان: "كلمة في قلبي (الحقيقة) مش عارفة ارتبها أو أصغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكرًا لأن حبكم أحياني كثيرًا من جديد.. وشكرًا لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم "حبكم شرف" أنا فخورة".



من ناحية اخرى قد حرصت شريهان على تهنئة النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 12 أبريل، مؤكدة أن إسعاد يونس سوف تظل إلى الأبد صاحبة السعادة.



وغردت شريهان، عبر حسابها على موقع " تويتر"، قائلة: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وانتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة".



وكانت شريهان قد هنأت متابعيها وجمهورها على موقع "تويتر" قبل عدة أسابيع، بحلول شهر شعبان، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، "اليوم هو أول أيام شهر شعبان.. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وبلغنا شهر رمضان الكريم.. كل عام والشعب المصري الكريم والدول العربية والإسلامية وجميع المسلمين كافة فى كل مكان في العالم بخير".







أعربت الفنانة شريهان، عن سعادتها بـجمهورها الذي تداول الفترة الأخيرة أجزاء ومقاطع من فوازير رمضان التي قدمتها في فترة التسعينات، وكتبت ذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".