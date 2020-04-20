والد هند صبري يوجه رسالة عاجلة للمسئولين بتونس.. والسبب "كورونا"!







وكتب مولدي الصبري، والد الفنانة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" "إلى الصديقة رشيدة آلنيفر، علك توصلي هذا النداء إلى رئيس الجمهورية ولاية قبلي بعيدة جدا عن قرطاج، وصحراء لا يستطاب فيها العيش، لكن يسكنها 160 ألفا من رجال ونساء يعشقونها، وينبشون صحراءها بأظافرهم فتُخرجَ تمرا لذيذا لموائد إفطارنا.. اليوم"





وأضاف مبديًا استيائه: "هذه الولاية مهددة بالفناء، فهي تسجل أكبر نسبة عدوى (كورونا) في الجمهورية وسط بنية صحية مهترئة، وشبه استهتار مواطنين يشجعه غياب شبه تام للسلطة المركزية والجمهوية".



وتابع "أمام انعدام الجدية وطنيا وجمهويا في التدخل الحازم للحد من الانتشار المميت لهذه الجائحة، فإني أرفع باسم رجال ونساء ولاية قبلي هذا النداء إلى رئيس الجمهورية حتى ينقذهم من الفناء الآن وهنا" .













وجه والد النجمة هند صبري، رسالة للمسئولين في بلده بتونس بسبب فيروس "كورونا" المنتشر في العالم.