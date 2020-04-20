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صلاح محسن: اخترت سموحة من أجل منتخب مصر.. والأهلي مختلف عن أي ناد أخر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:57 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
قال صلاح محسن مهاجم الأهلي والمعار لصفوف سموحة إنه اختار الانتقال للنادي السكندري من أجل المشاركة والتواجد مع المنتخب الأوليمبي والأول.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"طلبت الحصول على فرصتي داخل النادي الأهلي، ولا أركز مع الإعلام".

وتابع :"مريت بظروف صعبة في الفترة الماضية، وهي ما أثرت علي بشكل سلبي، وعلى الرغم من ذلك عندما شاركت كنت أظهر بمستوى جيد".

وواصل :"كنت في حاجة إلى الحصول على فرصة المشاركة، وأصريت على الرحيل إلى سموحة من أجل المشاركة بشكل أساسي والتواجد في منتخب مصر الأوليمبي والأول".

وزاد :"اخترت نادي سموحة بعد استشارة عدد من زملائي في المنتخب وأثنوا على النادي السكندري".

وأشار :"اللعب في النادي الأهلي صعب لأنه مطلوب في كل مباراة الفوز والأداء يكون بشكل كبير".

وأردف :"انتقالي إلى الأهلي بمقابل مادي كبير أثرت بشكل سلبي نوعا ما على مستواي لفترة معينة، لكن بعد ذلك الأمر أصبح عادي".

وتابع :"النادي الأهلي مختلف عن أي ناد أخر وهو ناد كبير وكيان وأي لاعب متواجد بداخله لا بد أن يكون على قدر القميص فالتدريبات مختلفة وكل شيء مختلف".

وأشار :"إن شاء الله سأعود للنادي الأهلي، وأقدم كل ما لدي وربنا يكرمني في الفترة المقبلة".

واستطرد :"رينيه فايلر كان متنقع بي للغاية ولولا المنتخب الأوليمبي والأول لما رحلت عن النادي، وأكد لي بأنني موهبة كبيرة".

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