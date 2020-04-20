صلاح محسن: اخترت سموحة من أجل منتخب مصر.. والأهلي مختلف عن أي ناد أخر

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قال صلاح محسن مهاجم الأهلي والمعار لصفوف سموحة إنه اختار الانتقال للنادي السكندري من أجل المشاركة والتواجد مع المنتخب الأوليمبي والأول.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"طلبت الحصول على فرصتي داخل النادي الأهلي، ولا أركز مع الإعلام".



وتابع :"مريت بظروف صعبة في الفترة الماضية، وهي ما أثرت علي بشكل سلبي، وعلى الرغم من ذلك عندما شاركت كنت أظهر بمستوى جيد".



وواصل :"كنت في حاجة إلى الحصول على فرصة المشاركة، وأصريت على الرحيل إلى سموحة من أجل المشاركة بشكل أساسي والتواجد في منتخب مصر الأوليمبي والأول".



وزاد :"اخترت نادي سموحة بعد استشارة عدد من زملائي في المنتخب وأثنوا على النادي السكندري".



وأشار :"اللعب في النادي الأهلي صعب لأنه مطلوب في كل مباراة الفوز والأداء يكون بشكل كبير".



وأردف :"انتقالي إلى الأهلي بمقابل مادي كبير أثرت بشكل سلبي نوعا ما على مستواي لفترة معينة، لكن بعد ذلك الأمر أصبح عادي".



وتابع :"النادي الأهلي مختلف عن أي ناد أخر وهو ناد كبير وكيان وأي لاعب متواجد بداخله لا بد أن يكون على قدر القميص فالتدريبات مختلفة وكل شيء مختلف".



وأشار :"إن شاء الله سأعود للنادي الأهلي، وأقدم كل ما لدي وربنا يكرمني في الفترة المقبلة".



واستطرد :"رينيه فايلر كان متنقع بي للغاية ولولا المنتخب الأوليمبي والأول لما رحلت عن النادي، وأكد لي بأنني موهبة كبيرة".