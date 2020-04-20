تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إننا في مرحلة فاصلة من عمر فيروس كورونا في مصر، ونريد أن نعبرها بسلام، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات ضد كل من يخالف الإجراءات المتبعة في شم النسيم، قائلًا: "كل من يفكر في استقلال أتوبيسات الرحلات الخاصة والعامة في احتفالات شم النسيم ـ أذكره بأنه غير مسموح بتسييرها مطلقًا".





وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن العقوبة حبس وغرامة 4000 جنيه على المخالفين لإجراءات شم النسيم، أو التواجد في الحدائق، مؤكدًا أن وسائل النقل العام توقفت اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم، ولن تعاود العمل إلا في السادسة من صباح الثلاثاء؛ وتشمل القطارات والمترو والأتوبيسات.





وأضاف أنه تقرر منع التجمعات حتى وأن كانت مترجلة على الأرض؛ على سبيل المثال قيام بعض الأسر بالترجل على الأرض غير مسموح في يوم شم النسيم، ويتعرض من يفعل ذلك لنفس العقوبة التي تبدأ بالغرامة والحبس بحسب القضاء بإحدى العقوبتين أو كلاهما، معلقًا: "ممنوع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص"، موضحًا أن التجمع بالسيارات الخاصة على الطرق مسموح لكن إذا كان صاحب السيارة متوجهًا للشواطيء أو أي مكان يتعرض لذات العقوبة، مناشدًا المواطنين بعدم التجمع.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.