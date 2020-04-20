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بسبب مشاهدها في "يوم وليلة".. درة تتعرض لهجوم من نقيب التمريض والفنانة ترد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

هاجمت نقيب عام التمريض الدكتورة كوثر محمود الفنانة التونسية درة، بسبب ما اعتبرته إساءة لمهنة التمريض بسبب شخصيتها في فيلم "يوم وليلة" الذي تم طرحه خلال الأيام الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت الفنانة درة على الرد لتبرير موقفها أثناء مداخلتها مع الاعلامي وائل الابراشي، في القناة الأولى المصرية، مؤكدة أن دورها في الفيلم لا يسىء للممرضات مطلقًا ودور الفن أن يقدم السلبيات والإيجابيات، مشددة على أن العمل نفذ من عامين وطرح في دور العرض، ولكن نزوله على يوتيوب في الوقت الراهن ليس من مسئولية الفنان أو الممثل.

وأكدت للممرضين: "أنتم فوق رأسنا من فوق وبنقدركم وبنحترمكم جدًا.. ولازم نبطل نغضب من الحاجات دي.. أي مهنة فيها ده وده.. فملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم منا كل التقدير والاحترام، موضحة أن الممثل دوره يؤدى شخصية من وحى المؤلف، وتابعت: "احنا مش مسئولين عن توقيت نزول الفيلم على يوتيوب".

وأكدت درة، أن هناك أعمالا فنية كثيرة طرحت في السابق وتناولت العاملين بالمنظومة الصحية، ولا بد أن نبتعد عن فكرة التعميم كون الجيش الأبيض معروف بتضحياته حتى قبل أزمة كورونا، وتابعت: "دوري في الفيلم يعبر عن سيدة تعول طفلين ومعدومة وفقيرة جدًا، تجعلها تفعل أشياء خطأ من أجل أن تنفق على أسرتها".

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