صلاح محسن: إنبي طلبني للإعارة وأفضل اللعب كمهاجم صريح

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كشف صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة عن المدربين الذين يجيدون التعامل معه.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك أكثر من مدرب يجيد التعامل معي وهم الكابتن إيهاب جلال والكابتن حسام البدري، بجانب رينيه فايلر".



وأضاف :"شاركت مع البدري في مركز الجناح ولكني أفضل اللعب في مركز المهاجم الصريح".



وواصل :"أحب اللعب في مركز المهاجم الصريح وشاركت في هذا المركز مع سموحة وقدمت مستوى جيد".



وأشار :"تلقيت عرضا من نادي إنبي ولكن وكيلي أحمد يحيى طلب أن انتقل إلى سموحة وأشعر بالراحة النفسية هناك والأمور هناك تسير بشكل جيد".



واستطرد :"كابتن شوقي غريب مدرب كبير ومحترم ولكني لم استشره في إعارتي إلى سموحة".



وأردف :"لم أفكر في الإعارة إلى سموحة ولكن قبل نهاية الميركاتو الشتوي أصريت على الرحيل".

