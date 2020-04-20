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صلاح محسن: إنبي طلبني للإعارة وأفضل اللعب كمهاجم صريح

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:03 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
كشف صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة عن المدربين الذين يجيدون التعامل معه.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك أكثر من مدرب يجيد التعامل معي وهم الكابتن إيهاب جلال والكابتن حسام البدري، بجانب رينيه فايلر".

وأضاف :"شاركت مع البدري في مركز الجناح ولكني أفضل اللعب في مركز المهاجم الصريح".

وواصل :"أحب اللعب في مركز المهاجم الصريح وشاركت في هذا المركز مع سموحة وقدمت مستوى جيد".

وأشار :"تلقيت عرضا من نادي إنبي ولكن وكيلي أحمد يحيى طلب أن انتقل إلى سموحة وأشعر بالراحة النفسية هناك والأمور هناك تسير بشكل جيد".

واستطرد :"كابتن شوقي غريب مدرب كبير ومحترم ولكني لم استشره في إعارتي إلى سموحة".

وأردف :"لم أفكر في الإعارة إلى سموحة ولكن قبل نهاية الميركاتو الشتوي أصريت على الرحيل".

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