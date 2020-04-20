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في عيد ميلاد أحمد كرارة.. تعرف على رحلته في عالم الفن
الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:08 ص
روان هيثم
يحتفل اليوم الفنان أحمد كرارة بعيد ميلاده، وهو فنان نجح في تجسيد عدد من الأدوار في مشواره الفني.
ويعرض "الفجر الفني" عددًا من المعلومات التي لا تعرفها عنه
1- ولد في مدينة القاهرة يوم 20 ابريل عام 1975م.
2- شقيق الفنان أمير كرارة.
3- قدم العديد من المسلسلات منها فرصة ثانية، من الجاني، أمير الليل، الفندق، كلبش، بالحجم العائلي، خيبة أمل، يوميات زوجة مفروسة، فوق السحاب، بحر، مملكة الغجر، ابن أصول، بلا دليل، السر.
4- يعرض الأن للفنان أحمد كرارة الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تدور احداثه حول مشاكل لاربع فتيات ويقوم فيه بتجسيد شخصية "أيمن الجيار".
5- يخوض الفنان أحمد كرارة هذا السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسل "القمر أخر الدنيا والذي يقوم فيه بتجسيد شخصية سامي الذي يعمل بالمحاماة، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي.
6- كما أنه يشارك في مسلسل "حب عمري" ويقوم فيه بتجسيد شخصية تدعى "نعيم"، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي الى جانب بعض المحاكاة الانسانية.
7- حصل على عدة جوائز منها جائزة الفضائيات المصرية.
8- قدم العديد من الأفلام منها نعمة، الفندق، خط الموت.