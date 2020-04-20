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في عيد ميلاد أحمد كرارة.. تعرف على رحلته في عالم الفن

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل اليوم الفنان أحمد كرارة بعيد ميلاده، وهو فنان نجح في تجسيد عدد من الأدوار في مشواره الفني.

ويعرض "الفجر الفني" عددًا من المعلومات التي لا تعرفها عنه

1- ولد في مدينة القاهرة يوم 20 ابريل عام 1975م.

2- شقيق الفنان أمير كرارة.

3- قدم العديد من المسلسلات منها فرصة ثانية، من الجاني، أمير الليل، الفندق، كلبش، بالحجم العائلي، خيبة أمل، يوميات زوجة مفروسة، فوق السحاب، بحر، مملكة الغجر، ابن أصول، بلا دليل، السر.

4- يعرض الأن للفنان أحمد كرارة الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تدور احداثه حول مشاكل لاربع فتيات ويقوم فيه بتجسيد شخصية "أيمن الجيار".

5- يخوض الفنان أحمد كرارة هذا السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسل "القمر أخر الدنيا والذي يقوم فيه بتجسيد شخصية سامي الذي يعمل بالمحاماة، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي.

6- كما أنه يشارك في مسلسل "حب عمري" ويقوم فيه بتجسيد شخصية تدعى "نعيم"، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي الى جانب بعض المحاكاة الانسانية.

7- حصل على عدة جوائز منها جائزة الفضائيات المصرية.

8- قدم العديد من الأفلام منها نعمة، الفندق، خط الموت.



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