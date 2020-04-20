في عيد ميلاد أحمد كرارة.. تعرف على رحلته في عالم الفن













1- ولد في مدينة القاهرة يوم 20 ابريل عام 1975م.2- شقيق الفنان أمير كرارة.3- قدم العديد من المسلسلات منها فرصة ثانية، من الجاني، أمير الليل، الفندق، كلبش، بالحجم العائلي، خيبة أمل، يوميات زوجة مفروسة، فوق السحاب، بحر، مملكة الغجر، ابن أصول، بلا دليل، السر.4- يعرض الأن للفنان أحمد كرارة الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تدور احداثه حول مشاكل لاربع فتيات ويقوم فيه بتجسيد شخصية "أيمن الجيار".5- يخوض الفنان أحمد كرارة هذا السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسل "القمر أخر الدنيا والذي يقوم فيه بتجسيد شخصية سامي الذي يعمل بالمحاماة، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي.6- كما أنه يشارك في مسلسل "حب عمري" ويقوم فيه بتجسيد شخصية تدعى "نعيم"، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي الى جانب بعض المحاكاة الانسانية.7- حصل على عدة جوائز منها جائزة الفضائيات المصرية.8- قدم العديد من الأفلام منها نعمة، الفندق، خط الموت.