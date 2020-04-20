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صفقة تاريخية.. تفاصيل الاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:12 ص
نيو كاسيل
نيو كاسيل
علاء خليف

بدأ مسئولو صندوق الاستثمار السعودي في وضع الرتوش النهائية على الصفقة التاريخية لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي يملكه حاليًا رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن صندوق الاستثمار السعودي اقترب بقوة من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد البريطاني بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعدما توصل المسئولين السعوديين لاتفاق نهائي مع مايك آشلي المالك الحالي للنادي على شراء حصته في أسهم النادي بنسبة 80% في صفقة تقدر قيمتها بـ300 مليون إسترليني.

"كورونا" يُساهم في انخفاض قيمة شراء نيوكاسل

وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد كانت ستكلف خزينة صندوق الاستثمار السعودي 350 مليون جنيه إسترليني، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم ساهم ذلك في تخفيض قيمة الصفقة لتصبح 300 مليون جنيه إسترليني.

أماندا ستافلي "وسيط" الصفقة التاريخية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أنّ سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي تشرف على الصفقة التاريخية لبيع نادي نيوكاسل إلي السعودية، حيث تقوم بدور الوسيط الذي يقرب وجهات النظر بين صندوق الاستثمار السعودي والإدارة الحالية للنادي الإنجليزي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ووفقًا للصحف البريطانية سوف تحصل أماندا ستافيلي علي نسبة 10 % من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، بينما يحصل رجال الأعمال ديفيد وسايمون ريوبين علي نسبة الـ10 % الأخيرة من أسهم النادي الإنجليزي.

حلم تكرار تجربة مانشستر سيتي يُداعب جماهير نيوكاسل

يحلم عشاق وجماهير نادي نيوكاسل يونايتد في تكرار تجربة الأندية الإنجليزية التي يمتلكها رجال أعمال عرب مثل مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، وأن ينجح الملاك السعوديين الجدد للنادي الإنجليزي في تطوير النادي وتدعيم فريق الكرة بصفقات قوية وجهاز فني على أعلي مستوي وإعادة أمجاد "الماكبايس" مجددًا والعودة للمنافسة على البطولات.

تأسس نادي نيوكاسل عام 1892 ويعتبر من أعرق الأندية الإنجليزية، حصد خلال تاريخه العديد من البطولات والألقاب، أبرزها تتويجه بالدوري الإنجليزي 4 مرات، لكنه لم يحقق لقب البريميرليج منذ موسم 1926 / 1927، بينما اكتفي بتحقيق "وصافة" البطولة مرتين موسمي 1995/1996، 1996 / 1997، كما حصل على كأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة وحيدة.

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