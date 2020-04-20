صلاح محسن: محمد صلاح أبلغني بمتابعة ليفربول لي

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قال صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بأن هناك اهتمام من النادي الإنجليزي لضمه وذلك عقب مشاهدتهم له في مباراة مع المنتخب المصري.



وأضاف :"محمد صلاح تحدث معي عندما كنت متواجدا في منتخب مصر وقال لي بأن هناك حديث من ليفربول عنك، ويرغبون في التعاقد معك".



وتابع :"صلاح أبلغني بأنه من الممكن أن يرفض النادي الأهلي، وأبلغته بأنه لو هذا الأمر حقيقي فعليك إنهاء الأمور".



وزاد :"لم أنام في هذا اليوم.. ومحمد صلاح أبلغني بأنه سيتحدث مع الإدارة هناك".



