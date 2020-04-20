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صلاح محسن: متعب مثلي الأعلى.. وطموحي الاحتراف بالدوري الإنجليزي
الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:25 ص
علي نبوي
أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة بأنه لا يهتم بالسوشيال ميديا وما يكتب عليها، كاشفا في الوقت ذاته عن مثله الأعلى.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا أتأثر بالسوشيال ميديا، ومن الممكن أن تقوم أسرتي بإبلاغي بالأمر الإيجابي في الإعلام".
وتابع :"كل لاعب في يده نعمة لا بد أن يحافظ عليها وعليه أن يجتهد من أجل الوصول إلى كل ما يريد".
وواصل :"مثلي الأعلى في مصر كابتن عماد متعب، حتى الآن أشاهد مجموعة من الفيديوهات لأهدافه لكي أتعلم من تحركاته".
وعن أكثر اللاعبين في النادي الأهلي الوقوف معه :"محمد أفشة ومحمد هاني وعمرو السولية ورامي ربيعة".
وعن تلقيه أي عرض من الزمالك على خلفية أزمته مع لاسارتي مدرب الأهلي السابق :"لا لم أتلقى أي عروض من النادي الأبيض، وكان قبل انتقالي للأهلي".
وأشار :"أفكر في الاحتراف وأطمح بتحقيقه هذا الحلم في المستقبل".
وزاد :"طموحاتي أن أتواجد في الدوري الإنجليزي، وهو حلم ليس ببعيد، طالما أن اللاعب يلعب ويقاتل".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا أتأثر بالسوشيال ميديا، ومن الممكن أن تقوم أسرتي بإبلاغي بالأمر الإيجابي في الإعلام".
وتابع :"كل لاعب في يده نعمة لا بد أن يحافظ عليها وعليه أن يجتهد من أجل الوصول إلى كل ما يريد".
وواصل :"مثلي الأعلى في مصر كابتن عماد متعب، حتى الآن أشاهد مجموعة من الفيديوهات لأهدافه لكي أتعلم من تحركاته".
وعن أكثر اللاعبين في النادي الأهلي الوقوف معه :"محمد أفشة ومحمد هاني وعمرو السولية ورامي ربيعة".
وعن تلقيه أي عرض من الزمالك على خلفية أزمته مع لاسارتي مدرب الأهلي السابق :"لا لم أتلقى أي عروض من النادي الأبيض، وكان قبل انتقالي للأهلي".
وأشار :"أفكر في الاحتراف وأطمح بتحقيقه هذا الحلم في المستقبل".
وزاد :"طموحاتي أن أتواجد في الدوري الإنجليزي، وهو حلم ليس ببعيد، طالما أن اللاعب يلعب ويقاتل".