صلاح محسن: متعب مثلي الأعلى.. وطموحي الاحتراف بالدوري الإنجليزي

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أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة بأنه لا يهتم بالسوشيال ميديا وما يكتب عليها، كاشفا في الوقت ذاته عن مثله الأعلى.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا أتأثر بالسوشيال ميديا، ومن الممكن أن تقوم أسرتي بإبلاغي بالأمر الإيجابي في الإعلام".



وتابع :"كل لاعب في يده نعمة لا بد أن يحافظ عليها وعليه أن يجتهد من أجل الوصول إلى كل ما يريد".



وواصل :"مثلي الأعلى في مصر كابتن عماد متعب، حتى الآن أشاهد مجموعة من الفيديوهات لأهدافه لكي أتعلم من تحركاته".



وعن أكثر اللاعبين في النادي الأهلي الوقوف معه :"محمد أفشة ومحمد هاني وعمرو السولية ورامي ربيعة".



وعن تلقيه أي عرض من الزمالك على خلفية أزمته مع لاسارتي مدرب الأهلي السابق :"لا لم أتلقى أي عروض من النادي الأبيض، وكان قبل انتقالي للأهلي".



وأشار :"أفكر في الاحتراف وأطمح بتحقيقه هذا الحلم في المستقبل".



وزاد :"طموحاتي أن أتواجد في الدوري الإنجليزي، وهو حلم ليس ببعيد، طالما أن اللاعب يلعب ويقاتل".



