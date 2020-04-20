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صلاح محسن: متعب مثلي الأعلى.. وطموحي الاحتراف بالدوري الإنجليزي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:25 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة بأنه لا يهتم بالسوشيال ميديا وما يكتب عليها، كاشفا في الوقت ذاته عن مثله الأعلى.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا أتأثر بالسوشيال ميديا، ومن الممكن أن تقوم أسرتي بإبلاغي بالأمر الإيجابي في الإعلام".

وتابع :"كل لاعب في يده نعمة لا بد أن يحافظ عليها وعليه أن يجتهد من أجل الوصول إلى كل ما يريد".

وواصل :"مثلي الأعلى في مصر كابتن عماد متعب، حتى الآن أشاهد مجموعة من الفيديوهات لأهدافه لكي أتعلم من تحركاته".

وعن أكثر اللاعبين في النادي الأهلي الوقوف معه :"محمد أفشة ومحمد هاني وعمرو السولية ورامي ربيعة".

وعن تلقيه أي عرض من الزمالك على خلفية أزمته مع لاسارتي مدرب الأهلي السابق :"لا لم أتلقى أي عروض من النادي الأبيض، وكان قبل انتقالي للأهلي".

وأشار :"أفكر في الاحتراف وأطمح بتحقيقه هذا الحلم في المستقبل".

وزاد :"طموحاتي أن أتواجد في الدوري الإنجليزي، وهو حلم ليس ببعيد، طالما أن اللاعب يلعب ويقاتل".

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