بسبب مسلسل "رجالة البيت".. ويزو وفهمي وأكرم حسني في عملية سرقة جديدة







وظهرت ويزو، في الصورة بصحبة الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي، وظهروا في الصورة وهم يرتدون ملابس الحرامية من كواليس تصوير إحدى الحلقات التي يجسدون فيها شخصية حرامية.



في سياق متصل استأنف النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي أبطال مسلسل "رجالة البيت"، تصوير مشاهد العمل بعد اليوم الأحد، وذلك بعد اجازة 4 أيام بدأت من يوم الأربعاء الماضي، من أجل عمليات المونتاج وتجهيز ديكورات جديدة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير 22 حلقة كاملة من حلقات العمل ويتبقى 20 يوم تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ويزو وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أيتن عامر التي ظهرت في برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر في الحلقات.





شاركت نجمة مسرح مصر "ويزو" جمهورها بصورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "رجالة البيت"، بجانب أحمد فهمي وأكرم حسني، المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل.