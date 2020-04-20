"مستقبل وطن" يكثف حملاته التعقيمة بمدينة نصر لمواجهة كورونا (صور)

أجرت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر، بإشراف الدكتور عاطف الشريف أمين الأمانة، عملية تعقيم وتطهير لعدد كبير من دور العبادة، والجهات التعليمية، وعدد كبير من أحياء مدينة نصر.





ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، من أجل مصر والمصريين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





كما تم أيضا تعقييم وتطهير مدينة الواحة، وشروق النادي الأهلي، ومدينة الفردوس، وستظل حملات التعقيم مستمرة طوال الأيام المقبلة، لمساندة ودعم جهود الدولة في أزمة فيروس كورونا.



