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صلاح محسن: الدوري المصري متوسط المستوى.. والثلاثي الكبار إضافة للمنتخب الأوليمبي
الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:38 ص
علي نبوي
يرى صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لسموحة بأن الدوري المصري ليس قوي المستوى ولكنه متوسط المستوى.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الدوري المصري متوسط المستوى".
وعن أفضل مهاجم في مصر قال :"أفضل مهاجم في مصر حاليا مصطفى لاعب الزملك محمد ومروان محسن مهاجم الأهلي".
وتابع :"فترة تأجيل الأولمبياد جاءت ضدنا لأننا كنا مستعدون لها بشكل جيد ولكن جاء التأجيل".
وواصل :"الثلاثي الكبار لمنتخب مصر إضافة كبيرة، وتواجدهم في المنتخب الأوليمبي شرف وإضافة، ولكن هي وجهة نظر تعود للجهاز الفني".
وزاد :"أوجه رسالة للاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا تحت 23 عام كانوا رجالا للغاية ولم يقصر منهم أحد".
وأتم حديثه :"رمضان صبحي لاعب مميز للغاية وشخصيته قوية للغاية واللاعبون يتقبلون حديثه".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الدوري المصري متوسط المستوى".
وعن أفضل مهاجم في مصر قال :"أفضل مهاجم في مصر حاليا مصطفى لاعب الزملك محمد ومروان محسن مهاجم الأهلي".
وتابع :"فترة تأجيل الأولمبياد جاءت ضدنا لأننا كنا مستعدون لها بشكل جيد ولكن جاء التأجيل".
وواصل :"الثلاثي الكبار لمنتخب مصر إضافة كبيرة، وتواجدهم في المنتخب الأوليمبي شرف وإضافة، ولكن هي وجهة نظر تعود للجهاز الفني".
وزاد :"أوجه رسالة للاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا تحت 23 عام كانوا رجالا للغاية ولم يقصر منهم أحد".
وأتم حديثه :"رمضان صبحي لاعب مميز للغاية وشخصيته قوية للغاية واللاعبون يتقبلون حديثه".