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صلاح محسن: الدوري المصري متوسط المستوى.. والثلاثي الكبار إضافة للمنتخب الأوليمبي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:38 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
يرى صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لسموحة بأن الدوري المصري ليس قوي المستوى ولكنه متوسط المستوى.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الدوري المصري متوسط المستوى".

وعن أفضل مهاجم في مصر قال :"أفضل مهاجم في مصر حاليا مصطفى لاعب الزملك محمد ومروان محسن مهاجم الأهلي".

وتابع :"فترة تأجيل الأولمبياد جاءت ضدنا لأننا كنا مستعدون لها بشكل جيد ولكن جاء التأجيل".

وواصل :"الثلاثي الكبار لمنتخب مصر إضافة كبيرة، وتواجدهم في المنتخب الأوليمبي شرف وإضافة، ولكن هي وجهة نظر تعود للجهاز الفني".

وزاد :"أوجه رسالة للاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا تحت 23 عام كانوا رجالا للغاية ولم يقصر منهم أحد".

وأتم حديثه :"رمضان صبحي لاعب مميز للغاية وشخصيته قوية للغاية واللاعبون يتقبلون حديثه".

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