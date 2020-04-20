صلاح محسن: الدوري المصري متوسط المستوى.. والثلاثي الكبار إضافة للمنتخب الأوليمبي

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يرى صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، والمعار لسموحة بأن الدوري المصري ليس قوي المستوى ولكنه متوسط المستوى.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الدوري المصري متوسط المستوى".



وعن أفضل مهاجم في مصر قال :"أفضل مهاجم في مصر حاليا مصطفى لاعب الزملك محمد ومروان محسن مهاجم الأهلي".



وتابع :"فترة تأجيل الأولمبياد جاءت ضدنا لأننا كنا مستعدون لها بشكل جيد ولكن جاء التأجيل".



وواصل :"الثلاثي الكبار لمنتخب مصر إضافة كبيرة، وتواجدهم في المنتخب الأوليمبي شرف وإضافة، ولكن هي وجهة نظر تعود للجهاز الفني".



وزاد :"أوجه رسالة للاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا تحت 23 عام كانوا رجالا للغاية ولم يقصر منهم أحد".



وأتم حديثه :"رمضان صبحي لاعب مميز للغاية وشخصيته قوية للغاية واللاعبون يتقبلون حديثه".

