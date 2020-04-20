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أبرزهم شيرين عبد الوهاب.. الفنانون يهنئون الأقباط بعيد القيامة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، في مقدمتهم المطربة شيرين عبد الوهاب.

وغردت عبر تويتر قائلة: "‏كل سنة وكل أحبابنا وأهالينا الأقباط بخير وصحة ودايمًا كل أيامنا أعياد".

محمد نور
ونشر محمد نور، صورة له بجانب ابنته وزوجته، وكتب "كل سنه واخواتنا المسحيين طيبين عيد سعيد عليكم ورمضان الجمعة الجاية ان شاء اللهً كل سنه وأنتم طيبين جميعا".

محمد رمضان
نشر محمد رمضان، صورته وعلق عليها قائلًا :"كل عام وأخواتنا المسيحيين بخير"

نيرمين الفقي
ونشرت نرمين الفقي صورة عبر إنستجرام تتضمن "عيد قيامة مجيد" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

نبيل الحلفاوي
وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة وبألف خير يارب" .


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