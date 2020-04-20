أبرزهم شيرين عبد الوهاب.. الفنانون يهنئون الأقباط بعيد القيامة





محمد نور



محمد رمضان



نيرمين الفقي



نبيل الحلفاوي











حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، في مقدمتهم المطربة شيرين عبد الوهاب.وغردت عبر تويتر قائلة: "‏كل سنة وكل أحبابنا وأهالينا الأقباط بخير وصحة ودايمًا كل أيامنا أعياد".ونشر محمد نور، صورة له بجانب ابنته وزوجته، وكتب "كل سنه واخواتنا المسحيين طيبين عيد سعيد عليكم ورمضان الجمعة الجاية ان شاء اللهً كل سنه وأنتم طيبين جميعا".نشر محمد رمضان، صورته وعلق عليها قائلًا :"كل عام وأخواتنا المسيحيين بخير"ونشرت نرمين الفقي صورة عبر إنستجرام تتضمن "عيد قيامة مجيد" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة وبألف خير يارب" .