سعفان الصغير: الإسماعيلي لا يحتاج عواد وهذا هو موقف باهر المحمدي من الإنتقال للأهلي









تحدث سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الإسماعيلي عن موقف النادي من عودة محمد عواد حارس الفريق السابق ولاعب الزمالك الحالي.





وقال سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن نادي الدراويش ليس بحاجة لعودة محمد عواد، حارس نادي الزمالك.





وأوضح سعفان الصغير في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الإسماعيلي يضم عدد من الحراس الجيدين وليس بحاجة لعودة محمد عواد من جديد"





وفي سياق آخر، أكد الصغير أن باهر المحمدي، مدافع الدراويش لا يفكر في الانتقال إلى الأهلي.



