الكشف عن مفاجآة فى أزمة الأهلي مع عبدالله السعيد









قام النادي الأهلي بشكوي عبدالله السعيد صانع العاب الفريق السابق ولاعب بيراميدز الحالي.





وكشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى أزمة النادي الأهلي مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بعد شكوته خلال الساعات القليلة الماضية.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كان يوجد شرط جزائي فى عقد عبد الله سعيد مع أهلي جدة بقيمة 2 مليون دولار والنادى الأهلي كان طرف فى العقد، واللاعب فسخ عقده مع الفريق السعودي ووقع على إخلاء طرف".