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الكشف عن مفاجآة فى أزمة الأهلي مع عبدالله السعيد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:46 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد جمال


قام النادي الأهلي بشكوي عبدالله السعيد صانع العاب الفريق السابق ولاعب بيراميدز الحالي. 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى أزمة النادي الأهلي مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بعد شكوته خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كان يوجد شرط جزائي فى عقد عبد الله سعيد مع أهلي جدة بقيمة 2 مليون دولار والنادى الأهلي كان طرف فى العقد، واللاعب فسخ عقده مع الفريق السعودي ووقع على إخلاء طرف".
 
وأضاف: " الأهلي سدد 5 آلاف فرانك سويسري مقدم عند تقديم الشكوى، ويجب عليه سداد باقي المبلغ حيث إن قيمة الشكوى تبلغ 20 ألف فرانك سويسري، ووضع الأهلي هذا الشرط الجزائي ليحق له الحصول على المبلغ إذا ما عاد عبد الله للعب في مصر".

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