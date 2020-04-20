محمد منير: التاريخ يؤكد قدرة مصر على تخطي أزمة "كورونا"





عبر الكينج محمد منير، عن ثقته في قدرة تخطي مصر اجتياز أزمة وباء "كورونا"، مصر مرت بالعديد من الفيروسات والأوئبة وتغلبنا عليها، من كوليرا لفيروس سي لبلهارسيا والعديد من الأمراض الأخرى ولكن الله حفظ بلادنا الغالية".

وأضاف منير، خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي، عبر شاشة قناة "الزمالك"، أن التاريخ دائماً يؤكد أن مصر قادرة علي اجتياز أي أزمات.





وجدد منير، ثقته في أن الأزمة ستمر سريعًا وسيتعافى الجميع في القريب العاجل.