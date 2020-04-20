Advertisements

محمد منير: التاريخ يؤكد قدرة مصر على تخطي أزمة "كورونا"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر

عبر الكينج محمد منير، عن ثقته في قدرة تخطي مصر اجتياز أزمة وباء "كورونا"، مصر مرت بالعديد من الفيروسات والأوئبة وتغلبنا عليها، من كوليرا لفيروس سي لبلهارسيا والعديد من الأمراض الأخرى ولكن الله حفظ بلادنا الغالية".
 
وأضاف منير، خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي، عبر شاشة قناة "الزمالك"، أن التاريخ دائماً يؤكد أن مصر قادرة علي اجتياز أي أزمات.

وجدد منير، ثقته في أن الأزمة ستمر سريعًا وسيتعافى الجميع في القريب العاجل.

أخبار تهمك

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب مشاهدها في "يوم وليلة".. درة تتعرض لهجوم من نقيب التمريض والفنانة ترد

منذ ساعة

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 11 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بعد حالة الجدل.. نقيب المهن التمثيلية يعتذر لـ الجيش الأبيض على الهواء

منذ 34 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

12:46 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم