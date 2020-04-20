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فاروق جعفر: قرار فتحي بالرحيل عن الأهلي خطأ

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:47 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال


تحدث فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك عن رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى إنتقل لبيراميدز. 


وقال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اخطأ برحيله عن صفوف القلعة الحمراء ولتوقيع لنادي بيراميدز.

وتابع فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو كنت مكان أحمد فتحي ساختار الاستمرار في صفوف الأهلي، لان الإعتزال داخل ناديي الأهلي والزمالك يحافظ على نجوميتك".

فيما أعرب فاروق جعفر عن استياءه من قرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الدوري المصري.

وتابع: "ذلك القرار ليس من اختصاص اللجنة الخماسية، وهو قرار عشوائي وغير مدروس".

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