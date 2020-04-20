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صلاح محسن: سنذهب لأولمبياد طوكيو للمنافسة على الميدالية الذهبية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قال صلاح محسن مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة إن الفراعنة سيذهبون إلى أولمبياد طوكيو من أجل المنافسة على الفوز بالميدالية الذهبية".

وأضف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"سنذهب إلى الأولمبياد من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية".

كلام الكابتن شوقي غريب لنا هو الذهاب إلى الأولمبياد هو من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل قوة".

وأشار :"جونيور أجاي لاعب أجنبي مميز للغاية وهو "حاجة تانية"، بجانب علي معلول أما في الزمالك ففرجاني ساسي لاعب مميز للغاية".

وعن أفضل حارس مرمى في مصر بجوار محمد الشناوي قال :"محمد أبو جبل فضلا عن أن عصام الحضري أسطورة كبيرة".

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