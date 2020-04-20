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"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:23 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
احتفل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ويرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، مع أول دفعة من الجيش الأبيض بمناسبة نهاية أول أسبوعين من العزل داخل مستشفى كفر الزيات العام.

وتقدم حميدة، بالشكر حاملين باقات الزهور على ما قدموه من خدمة متميزة لجميع المرضى أطفال وشباب وكبار السن وإجراء أول عملية ولادة قيصرية وولادة أول طفل والتأكد من عدم إصابة بفيروس كورونا خالٍ من الكورونا وجهود جميع العاملين بروح الفريق الواحد.

وأكد، على أنه سيتم صرف كل المستحقات المالية لهم وعمل التحاليل اللازمة قبل خروج الدفعه الأولى من الطاقم الطبي.

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكل قيادات الوزارة، بالجهود المبذولة وحسن تعاونهم وتعاملهم مع المرضى وتحملهم للمواقف الصعبة وكتابة أسمائهم من ذهب في سجل عملهم وتقديم شهادات شكر لهم جميعا تقديرا وعرفانا على ما قدموه لأهاليهم من أهل مصرنا الحبيبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي
"صحة الغربية" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بالحجر الصحي

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