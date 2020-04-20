في ظل كورونا.. كيف تعاملت دول العالم مع أزمة تعليق الدراسة؟

اتخذت كثير من الدول حول العالم إجراء تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورنا المستجد كوفيد 19، ولكن اختلف تعامل كل دولة مع أزمة تعليق الدراسة وتستعرض بوابة " الفجر " كيفية تعامل بعض الدول حول العالم مع هذه الأزمة فيما يلي:





- ألمانيا:

تعد ألمانيا من أكثر الدول الصامدة في مواجهة فيروس كورونا ومن أكبر الدول تعافيًا من فيروس كورونا لالتزام الحكومة والشعب بالإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فيرو س كورونا وقد قامت ألمانيا الشهر الماضي بغلق المدارس مما أجبر التلاميذ على الجلوس في المنزل وتلقي دروسهم من خلال شبكة الإنترنت لكن هذه الخطوة لم تلقى نجاحا من الجميع.





وصرح من أيام قليلة نائب رئيس أمانة الفيدرالية بالهجرة الألمانية حسين خضر أن هناك احتمالية لعودة الدراسة ولكن للشهادات أو المراحل النهائية أما بالنسبة للمراحل العادية ستتم الدراسة في المنزل من خلال البريد الإلكتروني ولا يتطلب وجود الطلبة في المدرسة.





- فرنسا:

كما قامت فرنسا أيضًا الشهر الماضي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات كإجراء وقائي للحد من إنتشار الفيروس وفي نهاية شهر مارس أعلن وزير التعليم الوطني الفرنسي جان ميشيل بلانكير إعادة فتح المدارس بفرنسا يوم 4 مايو القادم مضيفًا أن هذا القرار يعتمد على تطور الوباء حيث قال:" آمل أن نتمكن من العودة يوم 4 مايو، ولكن يجب أن يكون الوباء وراءنا في ذلك الوقت، أو قد تعود الدراسة في وقت لاحق".





- موريتانيا:

وللحد من تفشي فيروس كورونا كانت قد قررت موريتانيا تعليق الدراسة في الشهر الماضي إلى يوم 5 إبريل ولكن في بداية شهر إبريل قررت تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لنهاية شهر إبريل الحالي حيث صرحت وزارة التعليم الموريتانية أن إجراء تعليق المدارس سيستمر إلى يوم الثلاثين من الشهر الحالي.





- سوريا:

وفي نهاية شهر مارس الماضي كانت قد أعلنت الحكومة السورية تعليق الدراسة بالمدارس العامة والخاصة من 4 إلى 16 إبريل ولكنها مدت تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 2 مايو القادم في إطار التدابير الوقائية للحد من إنتشار كورونا.





- سلطنة عمان:

كما اتخذت سلطنة عُمان عدد من الإجراءات بشأن تعليق الدراسة حيث قررت تعليق الدراسة في الكليات التقنية بحيث تبدأ الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني عن طريق " التقييم بالواجبات الدراسية من 5 إلى 24 مايو في كل الكليات التقنية طبقًا لجدول يصدر من الكلية لجميع المقررات "، مع إستبدال الإختبارات القصيرة المتبقية بواجبات دراسية أو تقارير يتم تسليمها عن طريق البريد الإلكتروني أو منصات التعليم الإلكتروني التي تستخدم بالكليات التقنية.





- السعودية:

بعد تعليق الدراسة للحد من انتشار فيروس كورونا حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية آليات تقويم الإختبارات النهائية في الجامعات وذلك أثناء فترة تعليق الدراسة في ظل أزمة كورونا.





وأكدت الوزارة أن التعليم عن بُعد في الجامعات حقق نجاحًا غير مسبوق سواء على مستوى الأرقام التي وصلت إلى أكثر من مليون و200 ألف مستخدم الذيم=ن حضروا107 آلاف ساعة تعليمية وأكثر من 7600 فصل افتراضي بالإضافة إلى مستوى العائد التعليمي الذي تم تحقيقه للطلاب والطالبات بدون فاقد تعليمي.





وكشفت الوزارة عن آلية تقويم الإختبارات النهائية في الجامعات وكان مؤداها استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة مما يساهم على تحفيز الطلاب والطالبات على استكمال السير في رحلتهم التعليمية.





وأضافت الوزارة أن اختيار الانسحاب عن مقرر دراسي أو عدد من المقررات أو الإعتذار عن الإستمرار في دراسة الفصل الدراسي أو الانسحاب من الفصل الدراسي للجامعات والكليات الأهلية متاحًا لكل الطلاب والطالبات لجميع انواع التعليم "المنتظم، عن بُعد، الانتساب " إلى يوم الخميس 23 إبريل 2020، ولا يُحتسب الإنسحاب أو الإعتذار من رصيد الطالب والطالبة وبالتالي يكون لدى طلاب وطالبات الجامعات متسع من الوقت للإطلاع على مجموع درجاتهم في الأعمال الفصلية ومن ثم إتخاذ القرار المناسب.



