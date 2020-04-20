يسرا لـ"مهاجمي" دراما رمضان: الفن صناعة وبيوت ناس مفتوحة





وقالترخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي: سعيدة جدًا بحجم النجوم المشاركة في العمل لأنهم أحدثوا ثقل كبير للرواية، لأن كل فنان منهم أدى دوره ومنح الزخم لشخصيات الرواية المقتبس منها المسلسل".



وعلقت يسرا، على انتقاد الفنانين في استمرار تصوير المسلسلات في ظل أزمة كورونا، قائلة إن الفن صناعة لازم تكمل وبيوت مفتوحة لاسيما أننا مقبلين على موسم شهر رمضان المعظم.. قطع الأرزاق ده شيء صعب جدًا.

وكشفت أن المسلسل سوف يستكمل تصويره اثناء شهر رمضان لأن التصوير بدأ متأخرًا.







أعربت الفنانة يسرا، بسعادتها جداٌ بمشاركة نجوم كبار في مسلسلها الجديد "خيانة عهد" المقرر ان تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.