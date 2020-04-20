بصورة من داخل كواليس "رجالة البيت".. أحمد فهمي يوجة رسالة لأكرم حسني





وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة لصديقة الفنان أكرم حسني، "الذي يشاركة بطولة لمسلسله الجديد "بيت رجالة"، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.ونشر فهمي، صورة له من كواليس المسلسل عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، معلقًا عليها: "النجاح من عند ربنا، اجتهادنا وان شاء الله ربنا يكتبلنا النجاح والتوفيق".وأضاف: "بس الأهم من النجاح انك تشارك الناس اللي بتحبهم شغلك وحياتك.. أكرم حسني أخي الذي لم تلده امي ربنا ما يغير علينا حال يا صاحبي ويديم علينا نعمة الأخوة".