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القنوات ترفع شعار "الحفلات لحد عندك في البيت".. تعرف على حفلات النجوم اليوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


تستعد القنوات الفضائية لعرض مجموعة من الحفلات الخاصة بنجوم الغناء وذلك ضمن حملات التوعية وجلوس الجمهور بالمنزل احتفالا بشم النسيم ويعتبر شم النسيم الأول الذي يجلس به الجمهور في المنزل منعا لانتشار فيروس "كورونا" ونرصد أبرزها..

من المقرر إذاعة حفلة على قناة "MBC" مصر يتواجد بها جنات مصطفى حجاج و مصطفى شوقى الساعه ١٢ ظهرا.

والحفلة الثانية الساعة ٤ العصر على قناتي "dmc " وقناة "أون" ومن المقرر أن يشارك بها حكيم محمود العسيلى و محمدالشرنوبى .

والحفلة الثالثة على قناة "سى بى سى" و"الحياة" ومن المقرر أن يشارك بها حميد الشاعري، هشام عباس، ومحمد محيي، ومصطفى حجاج، ومحمد عدوية، و من الفرق الموسيقية الغنائية فريقي "وسط_البلد" و"مسار إجباري" الساعة العاشرة مساء .

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