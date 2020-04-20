زميل ميدو السابق يكشف تفاصيل غضبه من مدربه وواقعه تحطيم الباب









تحدث الفرنسي ديديه ديجار نجم فريق ميدلسبره الإنجليزي السابق، عن زميله في الفريق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، وأنه لا يفتقد الحديث معه خلال الفترة الأخيرة.





وقال ديجار عن ميدو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" ميدو واحد من ألطف الأشخاص التي قابلتها في حياتي".





وتابع:" عندما ذهبت إلى ميدلسبره، رأيت ميدو جالس على مقاعد البدلاء لمدة ثلاث مباريات بسبب معاناته من إصابة عضلية، لكنه سجل ثلاث أهداف في الثلاث مباريات".





وواصل:" في يوم من الأيام كان الجو بارداً، وميدو كان يريد أن يحصل على البالطو الخاص به، وكان داخل المكتب ولم يجد أخد يفتح الباب، ليقوم ميدو بتحطيم باب المكتب".



