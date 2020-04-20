آخر تطورات الدوري الألماني





كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية يترقب قرار العودة عقب التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن الإتحاد الألماني لكرة القدم قرر تعليق البطولة منذ يوم 18 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه تم طرح موعد الثلاثين من أبريل المقبل كموعد أولي لعودة النشاط الكروي إلا أن عدم استقرار الأوضاع دفع المسئولين في ألمانيا لتمديد فكرة التأجيل حتى إشعار آخر.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن الدوري الألماني من المحتمل أن يعود للحياة في يوم التاسع من مايو المقبل بدون جماهير.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اجتمعت منذ أيام قليلة واتفقت بشكل مبدأي على استئناف البطولة بدون حضور جماهيري.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه سيتم استئناف الدرجة الأولى والدرجة الثانية في يوم 9 مايو على أن يتم استئناف الدرجة الثالثة يوم 16 مايو.