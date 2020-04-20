Advertisements

آخر تطورات الدوري الألماني

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:59 ص
الدوري الألماني
الدوري الألماني
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية يترقب قرار العودة عقب التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن الإتحاد الألماني لكرة القدم قرر تعليق البطولة منذ يوم 18 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه تم طرح موعد الثلاثين من أبريل المقبل كموعد أولي لعودة النشاط الكروي إلا أن عدم استقرار الأوضاع دفع المسئولين في ألمانيا لتمديد فكرة التأجيل حتى إشعار آخر.
وألمحت الصحيفة الألمانية أن الدوري الألماني من المحتمل أن يعود للحياة في يوم التاسع من مايو المقبل بدون جماهير.
وأكدت الصحيفة الألمانية أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اجتمعت منذ أيام قليلة واتفقت بشكل مبدأي على استئناف البطولة بدون حضور جماهيري.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه سيتم استئناف الدرجة الأولى والدرجة الثانية في يوم 9 مايو على أن يتم استئناف الدرجة الثالثة يوم 16 مايو.
وذكرت الصحيفة الألمانية أنه بالفعل قررت بعض أندية ألمانيا عودة التدريبات تحسباً لعودة النشاط الكروي، حيث قامت بعض الأندية بالبدء في إقامة حصص تدريبية خفيفة على رأسها ناديي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

أخبار تهمك

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 14 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حالة الجدل.. نقيب المهن التمثيلية يعتذر لـ الجيش الأبيض على الهواء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

12:46 ص

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم